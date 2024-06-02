Компания Nvidia представила Project G-Assist — локального ИИ-помощника, который помогает в играх и приложениях для ПК. Он способен оценивать происходящее на экране и понимать контекст, и может предложить победную тактику в игре, проанализировать ошибки геймера или помочь в сложных творческих задачах. Данное решение было представлено в рамках презентации Nvidia на выставке Computex 2024. Источник изображений: Nvidia

Источник: 3dnews.ru