Компания Nvidia в рамках конференции GTC 2024 представила ИИ-ускорители следующего поколения на графических процессорах с архитектурой Blackwell. По словам производителя, грядущие ИИ-ускорители позволят создавать ещё более крупные нейросети, в том числе работать с большими языковыми моделями (LLM) с триллионами параметров, и при этом будут до 25 раз энергоэффективнее и экономичнее в сравнении с Hopper. Источник изображений: Nvidia

Источник: 3dnews.ru