NVIDIA продала почти полмиллиона ИИ-ускорителей в третьем квартале, а в текущем продаст ещё больше

Основная доля выручки NVIDIA в размере $14,5 млрд в сегменте оборудования для центров обработки данных в третьем квартале пришлась на продажи специализированных графических ускорителей H100 для ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). По мнению аналитической компании Omdia, NVIDIA продала в третьем квартале этого года почти полмиллиона ускорителей A100 и H100, а спрос на эти продукты настолько высок, что срок поставок серверов с ними увеличился с 36 до 52 недель. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru