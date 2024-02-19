Компания NVIDIA намекнула, чему будет посвящена ежегодная конференция Graphics Technology Conference (GTC) в этом году. Мероприятие запланировано на 18 марта и будет полностью сконцентрировано вокруг новейших разработок и технологий, связанных с искусственным интеллектом. Разработчик графических процессоров называет GTС 2024 «конференцией номер один для разработчиков ИИ». Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru