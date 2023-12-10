NVIDIA снова намекнула на возможность производства будущих чипов на заводах Intel

Финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) снова намекнула на возможное партнёрство с Intel Foundry Services для производства следующего поколения чипов для видеокарт. В ходе последней технологической конференции UBS, ей был задан вопрос о возможности сотрудничества с Intel в качестве партнера по контрактному производству микросхем. Ответ топ-менеджера NVIDIA указывает, что компания рассматривает этот вопрос. Источник изображения: Wccftech

Источник: 3dnews.ru