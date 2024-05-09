Nvidia стала крупнейшим разработчиком чипов в мире по объёму выручки

Известно, что Nvidia не производит самостоятельно разрабатываемые ею компоненты, а доверяет их выпуск контрактным производителям, главным из которых остаётся TSMC. Тем не менее, основная добавленная стоимость оседает именно на счетах Nvidia, что и позволило ей на фоне бума искусственного интеллекта более чем удвоить выручку до $55,3 млрд и занять первое место. В целом, десять крупнейших разработчиков чипов увеличили выручку на 12 % по итогам 2023 года. Источник изображения: Micron Technology

Источник: 3dnews.ru