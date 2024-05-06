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Nvidia сталкивает поставщиков памяти HBM, чтобы добиться от них снижения цен

Южнокорейская SK hynix пока остаётся главным поставщиком микросхем памяти типа HBM для нужд Nvidia, но ей пытаются составить конкуренцию и Samsung Electronics, и Micron Technology. Корейские СМИ сообщают, что Nvidia стимулирует обострение конкуренции между поставщиками HBM, стремясь получить более выгодные для себя цены на их продукцию. Источник изображения: SK hynix
Источник: 3dnews.ru

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