Nvidia сталкивает поставщиков памяти HBM, чтобы добиться от них снижения цен

Южнокорейская SK hynix пока остаётся главным поставщиком микросхем памяти типа HBM для нужд Nvidia, но ей пытаются составить конкуренцию и Samsung Electronics, и Micron Technology. Корейские СМИ сообщают, что Nvidia стимулирует обострение конкуренции между поставщиками HBM, стремясь получить более выгодные для себя цены на их продукцию. Источник изображения: SK hynix

Источник: 3dnews.ru