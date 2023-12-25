NVIDIA станет крупнейшим производителем чипов по выручке на волне ИИ-бума

Наблюдавшийся в уходящем году бум систем искусственного интеллекта очевидным образом сказался на доходах NVIDIA, поскольку она стала одним из главных его бенефициаров среди поставщиков полупроводниковых компонентов. Впервые в истории эта компания сможет стать крупнейшим поставщиком чипов по величине выручки, обойдя Intel и Samsung Electronics. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru