Несмотря на надежды инвесторов на скорое смягчение политики Федрезерва США, рост доходности облигаций США вызвал распродажу на Уолл-стрит. И пока большинство фондовых индексов США завершили сессию падением, технологический индекс Nasdaq оказался в лидерах роста. Во многом это заслуга компании Nvidia. Источник изображения: Tech Daily/Unsplash

Источник: 3dnews.ru