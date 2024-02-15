NVIDIA в среду ненадолго обогнала Alphabet, став третьей по рыночной капитализации компанией в США

Компания NVIDIA в среду ненадолго обогнала Alphabet, материнскую компанию Google, и стала третьей по стоимости компанией в США, пишет Yahoo Finance. Это произошло фактически через несколько часов после того, как NVIDIA обогнала по тому же показателю компанию Amazon на фоне ожидаемого инвесторами и аналитиками предстоящего квартального отчёта производителя чипов, доминирующего на рынке технологий искусственного интеллекта. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru