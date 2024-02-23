NVIDIA впервые признала в Huawei одного из главных конкурентов

Компания NVIDIA сразу же опубликовала годовой отчёт по форме 10-K вместе с остальной отчётной документацией, а потому у представителей Reuters появилась возможность изучить те факторы риска для бизнеса, которые этот поставщик ускорителей для вычислений упоминает в своих документах. В них в статусе одного из главных конкурентов NVIDIA китайский гигант Huawei Technologies упоминается впервые. Источник изображения: Huawei Technologies

Источник: 3dnews.ru