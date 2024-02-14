NVIDIA всё же обогнала Amazon по капитализации и теперь дышит в спину Alphabet

Как уже отмечалось накануне, рыночные капитализации компаний NVIDIA, Amazon и Alphabet оказались не так уж далеки друг от друга, причём у первой из них этот показатель настойчиво растёт в ожидании публикации квартальной отчётности, которая выйдет на следующей неделе. У Amazon и Alphabet динамика котировок акций не столь однозначная, поэтому NVIDIA всё же удалось обойти первую по величине капитализации. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru