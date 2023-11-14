NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой DLSS 3 в Call of Duty: Modern Warfare 3 и Starfield

Компания NVIDIA выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 546.17 WHQL. В него вошла поддержка шутера Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), в котором реализована работа технологии масштабирования изображения DLSS 3. Кроме того, новый драйвер содержит поддержку будущего обновления для Starfield, в котором будет реализована DLSS 3. Источник изображения: Activision

Источник: 3dnews.ru