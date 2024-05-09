Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Ghost of Tsushima: Director’s Cut и Homeworld 3

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 552.44 WHQL. В него добавлена поддержка игры Ghost of Tsushima: Director’s Cut, в которой реализованы технологии DLLS 3, DLAA и Reflex. Также драйвер получил поддержку игры Homeworld 3, в которой используются технологии DLSS 2 и трассировки лучей. Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник: 3dnews.ru