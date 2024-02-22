NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Nightingale

Компания NVIDIA выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 551.61 WHQL. В него добавлена поддержка неовикторианского симулятора выживания Nightingale, в котором реализована технология масштабирования изображения DLSS 3. Источник изображения: Inflexion Games

Источник: 3dnews.ru