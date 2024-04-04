Nvidia выпустила драйвер с поддержкой третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone, а также трассировки лучей в Diablo IV

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 552.12 WHQL. В нём содержится поддержка третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Warzone, где применяется технология масштабирования изображения DLSS 3. Источники изображений: Activision и Nvidia
Источник: 3dnews.ru
Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 552.12 WHQL. В нём содержится поддержка третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Warzone, где применяется технология масштабирования изображения DLSS 3. Источники изображений: Activision и Nvidia