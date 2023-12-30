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NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой видеокарты GeForce RTX 4090D

Компания NVIDIA выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 546.34 WHQL. Ключевым нововведением нового программного обеспечения является поддержка флагманской видеокарты GeForce RTX 4090D, выпущенной специально для Китая, а также других стран, попавших под экспортные ограничения США. Источник изображения: NVIDIA
Источник: 3dnews.ru

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