NVIDIA выпустит GeForce RTX 4080 Super и другие «супер-видеокарты» в начале 2024 года, если слухи верны

Компания NVIDIA планирует освежить семейство видеокарт GeForce RTX 4000 моделями серии Super. Представят их во время международной выставки электроники CES 2024, которая будет проходить в январе будущего года, утверждают сразу несколько сетевых источников. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru