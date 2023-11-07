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NVIDIA выпустит GeForce RTX 4080 Super и другие «супер-видеокарты» в начале 2024 года, если слухи верны

Компания NVIDIA планирует освежить семейство видеокарт GeForce RTX 4000 моделями серии Super. Представят их во время международной выставки электроники CES 2024, которая будет проходить в январе будущего года, утверждают сразу несколько сетевых источников. Источник изображения: NVIDIA
Источник: 3dnews.ru

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