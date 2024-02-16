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ОАЭ готовы стать мировым полигоном для испытаний искусственного интеллекта

Возможности генеративного искусственного интеллекта уже породили несколько юридических и этических проблем, поэтому высказанная недавно основателем OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) идея создания в ОАЭ тестового полигона для формирования правил использования новых разработок в этой сфере нашла отклик и поддержку у местных властей. Источник изображения: OpenAI
Источник: 3dnews.ru

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