ОАЭ присоединились к китайскому проекту по созданию базы на Луне

Объединённые арабские эмираты присоединились к китайскому лунному проекту «Международная лунная исследовательская станция», целью которого является строительство базы на южном полюсе Луны. Гонка за возвращение на Луну между китайской лунной программой и финансируемой NASA программой «Артемида» (Artemis) набирает обороты. Рендер планируемой Международной лунной исследовательской станции. Фото: CNSA

Источник: 3dnews.ru