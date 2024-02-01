Обанкротившаяся криптобиржа FTX обещает вернуть деньги клиентам в полном объёме

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX вернёт деньги своим клиентам в полном объёме, пообещал юрист FTX Эндрю Дитдерих (Andrew Dietderich) в ходе прошедшего в среду судебного заседания. Он заявил, что компания рассчитывает «иметь достаточно средств для полной оплаты всех удовлетворённых претензий клиентов и кредиторов». Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru