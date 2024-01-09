Облачный игровой сервис GeForce NOW получит поддержку G-Sync и суточные тарифы

Компания NVIDIA добавит в свой облачный игровой сервис GeForce NOW поддержку технологии синхронизации изображения G-Sync. Это позволит мониторам с поддержкой переменной частоты обновления (VRR) синхронизироваться с частотой кадров игрового потока, передаваемого с облачного сервиса GeForce NOW, а также отображать игровой процесс с высокой кадровой частотой без разрывов. Источник изображений: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru