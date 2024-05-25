Обнаружен прототип Apple iPod с неизданным клоном «Тетриса»

YouTube-канал Apple Demo опубликовал мини-обзор прототипа плеера iPod третьего поколения с игрой Stacker, которая так и не попала в официальную версию устройства. Помимо клона «Тетриса» от Apple, инженерный образец iPod шел с другими неизданными играми — Block0 и Klondike. Источник изображения: youtube.com/@AppleDemo

Источник: 3dnews.ru