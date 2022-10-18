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Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 22.10

Доступна для свободной загрузки сборка Ubuntu RescuePack 22.10, позволяющая без запуска основной операционной системы провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления в системе различных вредоносных программ, компьютерных вирусов, троянов, руткитов, червей, шпионских, вымогательских программ, а также провести лечение заражённых компьютеров. Размер загрузочного Live-образа 3.5 ГБ (x86_64).

В состав входят антивирусные пакеты ESET NOD32 4, BitDefender, COMODO, McAfee, Avira, eScan, Vba32 и ClamAV (ClamTk). Диск также укомплектован инструментами для восстановления удалённых файлов и разделов и позволяет работать с крипто-контейнерами VeraCrypt, BitLocker. Поддерживается проверка данных в файловых системах FAT, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, btrfs, e2fs, ext2, ext3, ext4, jfs, nilfs, reiserfs, reiser4, xfs и zfs. Применение внешнего загрузочного диска не позволяет вредоносному ПО противодействовать обезвреживанию и восстановлению заражённой системы. Сборка может рассматриваться как Linux-альтернатива таким дискам, как Dr.Web LiveDisk и Kaspersky Rescue Disk.

В новой версии:

  • Обновлены антивирусные базы (Октябрь 2022) всех антивирусов на диске: ESET, BitDefender, COMODO, eScan, ClamAV, Vba32, Avira, McAfee.
  • Антивирус СlamAV обновлён до версии 0.103.6.
  • Антивирусное ядро Avira обновлено до версии 8.3.64.202.
  • Удален Sophos Anti-Virus
  • Обновлены R-Studio 5.1.191044, VeraCrypt 1.25.9, Firefox 105, OpenVPN 2.5.7.
  • Обновлена пакетная база Ubuntu (по состоянию на октябрь 2022 года).

Источник: opennet.ru

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