Обновление Chrome 100.0.4896.127 с устранением 0-day уязвимости

Компания Google сформировала обновление Chrome 100.0.4896.127 для Windows, Mac и Linux, в котором исправлена серьёзная уязвимость (CVE-2022-1364), уже применяемая злоумышленниками для совершения атак (0-day). Детали пока не раскрываются, известно лишь, что 0-day уязвимость вызвана неправильной обработкой типов (Type Confusion) в JavaScript-движке Blink, позволяющей обработать объект с некорректным типом, что, например, даёт возможность сформировать 64-разрядный указатель на основе комбинации из двух разных 32-разрядных значений для организации доступа к всему адресному пространству процесса. Пользователям рекомендуется не дожидаться автоматической доставки обновления, а проверить его наличие и инициировать установку через меню «Chrome > Справка > О Google Chrome».



Источник: opennet.ru