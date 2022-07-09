Обновление Debian 11.4

Опубликовано четвёртое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 81 обновление с устранением проблем со стабильностью и 79 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 11.4 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов apache2, clamav, postfix, network-manager, ganeti, libtgowt, nvidia-graphics-drivers, nvidia-persistenced, nvidia-settings, nvidia-xconfig, telegram-desktop, ublock-origin, usb.ids, wireless-regdb. Удалены пакеты elog и python-hbmqtt, оставшиеся без сопровождения и имеющие проблемы с безопасностью и работоспособностью.

Для загрузки и установки «с нуля» в ближайшее время будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.4. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.4, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



Источник: opennet.ru