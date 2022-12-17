Обновление Debian 11.6

Опубликовано шестое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 69 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 78 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 11.6 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов mariadb-10.5, nvidia-graphics-drivers, postfix и postgresql-13.

Для загрузки и установки «с нуля» в ближайшее время будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.6. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.6, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Источник: opennet.ru