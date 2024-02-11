Обновление Debian 12.5 и 11.9

Сформировано пятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 68 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 42 обновления с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 12.5 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов dpdk, mariadb, postfix, qemu, systemd и xen. В cryptsetup-initramfs добавлена поддержка сжатых модулей ядра.

Для загрузки и установки «с нуля» подготовлены установочные сборки c Debian 12.5. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.5, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 11.9, в который включено 70 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 92 обновления с устранением уязвимостей. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты dpdk, mariadb-10.5, nvidia-graphics-drivers, postfix, postgresql-13. Прекращено формирование обновлений с устранением уязвимостей для пакетов chromium, tor, consul и xen, а также компонентов samba, обеспечивающих работу контроллера домена. Из репозитория исключён пакет gimp-dds, содержимое которого включено в основной состав GIMP 2.10.



Источник: opennet.ru