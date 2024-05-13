Обновление дистрибутива Альт Рабочая станция К 10.3

Доступно обновление дистрибутива Linux «Альт Рабочая станция К 10.2», предлагающего среду рабочего стола KDE и ориентированного для работы широкого круга пользователей в офисе и дома. Дистрибутив также может быть частью инфраструктуры Active Directory (доступны аутентификация в домене, доступ к файловым ресурсам и ресурсам печати). Сборка подготовлена для архитектуры x86_64 и построена на 10 платформе ALT. Для загрузки сформированы установочный iso-образ и сборка для работы с Live-режиме.

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Основные изменения:

Обновлены набор приложений KDE Gear 23.08 и библиотеки KDE Frameworks 5.113.

Обновлены версии Samba 4.19, gpupdate 0.9.13.8, Wine 9.0 и LibreOffice 7.6.

В состав включены проприетарные драйверы NVIDIA 550. В главное меню добавлена возможность запуска приложений с использованием дискретной видеокарты NVIDIA.

Интегрирован виджет для показа прогноза погоды с информацией из сервиса Яндекс Погода.

При первом входе пользователя обеспечен вывод диалога для выбора тёмной или светлой темы оформления.

Вместо использования отдельного swap-раздела реализовано автоматическое создание файла подкачки в корневом разделе или в подразделе @home в Btrfs.

Решены проблема с инициализацией переменных окружения в пользовательской сессии Wayland.

Налажена работа некоторых сканеров, подключаемых через USB.

Источник: opennet.ru