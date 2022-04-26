Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck

Компания Valve представила обновление операционной системы Steam OS 3, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Для обычных ПК сборку SteamOS 3 обещают опубликовать позднее.

Среди изменений:

В меню быстрого доступа (Quick Access menu > Performance) реализована возможность настройки произвольной частоты кадров и добавлена опция «Half-Rate Shading» для экономии энергии за счёт снижения детализации при шейдинге отдельных зон (применяется Variable Rate Shading блоками 2×2).

Добавлена поддержка fTPM (Firmware TPM, предоставляемый прошивкой Trusted Execution Environment), что позволяет установить на приставку Windows 11.

Улучшена совместимость с dock-станциями и блоками питания, подключаемыми через порт Type-C.

Добавлена комбинация кнопок «… + снижение громкости» для сброса после подключения несовместимого устройства через порт Type-C.

Добавлен вывод уведомления при подключении неподходящего зарядного устройства.

Проведена работа по снижению энергопотребления во время простоя или при незначительной нагрузке.

Повышена стабильность.

Источник: opennet.ru