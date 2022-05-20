Обновление Firefox 100.0.2 с устранением критических уязвимостей

Опубликованы корректирующие выпуски Firefox 100.0.2, Firefox ESR 91.9.1 и Thunderbird 91.9.1 с исправлением двух уязвимостей, которым присвоен критический уровень опасности. На проходящем в эти дни соревновании Pwn2Own 2022 продемонстрирован рабочий эксплоит, позволивший при открытии специально оформленной страницы обойти sandbox-изоляцию и выполнить код в системе. Автору эксплоита присуждена премия в 100 тысяч долларов.

Первая уязвимость (CVE-2022-1802) присутствует в реализации оператора await и позволяет добиться повреждения методов в объекте Array через изменение свойства prototype («prototype pollution»). Вторая уязвимость (CVE-2022-1529) даёт возможность изменить свойство prototype при обработке непроверенных данных во время индексации объектов JavaScript. Уязвимости позволяют выполнить JavaScript-код в привилегированном родительском процессе.



Источник: opennet.ru