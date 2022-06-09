Обновление Firefox 101.0.1 и uBlock Origin 1.43.0

Доступен корректирующий выпуск Firefox 101.0.1, в котором устранены три проблемы:

На Linux-системах решена проблема с невозможностью вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши в окне Picture-in-Picture.

В macOS решена проблема с очисткой общего буфера обмена после закрытия браузера.

На платформе Windows решена проблема с неработоспособностью интерфейса при включении режима Win32k Lockdown.

Дополнительно можно упомянуть обновление браузерного дополнения uBlock Origin 1.43, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. В новой версии удалена поддержка старой классической всплывающей панели, улучшена подсветка проблемных хостов, повышена точность ведения лога и устранены некоторые недоработки.



Источник: opennet.ru