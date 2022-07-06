Обновление Firefox 102.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 102.0.1, в котором устранено несколько недоработок:
- Устранена проблема, не позволявшая проверять правописание в содержимом, сочетающем слова на английском языке и языке не на основе латиницы. Например, проблема не позволяла выявлять ошибки в тексте на основе кириллицы при одновременном включении английского и русского словарей.
- Исправлена ошибка, приводившая к мельканию белого фона на боковой панели закладок при использовании тёмной темы оформления.
- Исправлена проблема, из-за которой включение режима очистки Cookie и данных сайтов после завершения работы не сохранялось и настройка сбрасывалась в исходное состояние.
- Решена проблема с созданием ярлыков на страницы при перетаскивании мышью пиктограммы сайта из адресной строки в файловый менеджер Windows.
- В инструментах для web-разработчиков устранена проблема, приводившая к постоянной прокрутке содержимого web-консоли в самый низ, если последнее сообщение содержит результат вычислений (попытки прокрутить вверх не фиксировались и содержимое сразу смещалось вниз).
Источник: opennet.ru