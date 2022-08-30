Обновление Firefox 104.0.1 и Tor Browser 11.5.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 104.0.1, в котором устранена проблема с остановкой воспроизведения видео на сайте Youtube. Проблема вызвана повторным использованием устройства для ускорения декодирования видео и проявляется в основном на системах с видеокартами NVIDIA. В качестве обходного пути решения проблемы на странице about:config можно установить в значение false параметры media.wmf.zero-copy-nv12-texture и gfx.direct3d11.reuse-decoder-device.

Кроме того, выпущена новая версия браузера Tor Browser 11.5.2, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 91.13.0 ESR, в которой устранено 4 уязвимости. Обновлена версия Tor 0.4.7.10 и дополнения NoScript 11.4.9. По горячим следам для платформы Android выпущена версия Tor Browser 11.5.3, в которой устранены проблемы с обновлением встроенных дополнений и работой установленных пользователем дополнений.



Источник: opennet.ru