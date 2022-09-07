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Обновление Firefox 104.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 104.0.1, в котором устранено несколько проблем:

  • Устранена ошибка, из-за которой при использовании сенсорного экрана или стилуса не работали полосы прокрутки в элементах на страницах.
  • Устранена проблема, приводившая на платформе Windows к аварийному завершению при возникновении условий нехватки памяти в системе.
  • Решена проблема с нарушением воспроизведения видео и звука, загруженного с другого сайта при через тег iframe с атрибутом src.
  • Решена проблема с нарушением воспроизведения видео и звука при использовании заголовка «Content-Security-Policy: sandbox».

Источник: opennet.ru

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