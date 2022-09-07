Обновление Firefox 104.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 104.0.1, в котором устранено несколько проблем:
- Устранена ошибка, из-за которой при использовании сенсорного экрана или стилуса не работали полосы прокрутки в элементах на страницах.
- Устранена проблема, приводившая на платформе Windows к аварийному завершению при возникновении условий нехватки памяти в системе.
- Решена проблема с нарушением воспроизведения видео и звука, загруженного с другого сайта при через тег iframe с атрибутом src.
- Решена проблема с нарушением воспроизведения видео и звука при использовании заголовка «Content-Security-Policy: sandbox».
Источник: opennet.ru