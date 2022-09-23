Обновление Firefox 105.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 105.0.1, в котором по горячим следам устранена проблема, приводившая к установке фокуса ввода на адресную стоку после открытия нового окна, вместо поля ввода на странице, выбранной в настройках в качестве стартовой.



Источник: opennet.ru