ProHoster > Блог > Новости интернета > Обновление Firefox 105.0.2

Обновление Firefox 105.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 105.0.2, в котором устранено несколько ошибок:

  • Решена проблема с неконтрастным отображением элементов меню (белый шрифт на сером фоне) при использовании некоторых тем оформления в Linux.
  • Устранена взаимная блокировка, возникающая при загрузке некоторых сайтов в безопасном режиме (Troubleshoot).
  • Исправлена ошибка, приводящая к некорректному динамическому изменению CSS-свойства «appearance» (например, ‘input.style.appearance = «textfield»‘).
  • Исправлена ошибка, из-за которой в приватном режиме к боковым панелям в некоторых дополнениях неверно применялся стиль темы оформления.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий