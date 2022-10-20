Обновление Firefox 106.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 106.0.1, в котором по горячим следам устранена проблема, приводившая к аварийному завершению на системах с CPU AMD Zen 1 из-за попытки чтения из недоступной области памяти.

Дополнительно можно отметить включение в ночных сборках Firefox кнопки для подтверждения полномочий дополнения для работы в контексте определённого сайта, как того требует третья версия манифеста Chrome. Кроме того, в ночных сборках в интерфейс профилирования добавлена возможность анализа энергопотребления на системах Linux и macOS с процессорами Intel (ранее профилирование энергопотребления было доступно только на системах с Windows 11 и на компьютерах Apple с чипом M1).



Источник: opennet.ru