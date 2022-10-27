Обновление Firefox 106.0.2 и Tor Browser 11.5.6

Доступен корректирующий выпуск Firefox 106.0.2, в котором устранено несколько проблем:

Исправлена проблема с отсутствием содержимого в некоторых PDF-формах.

В конфигураторе приведена к нормальному виду ширина столбца с текущим состоянием полномочий сайтов на отправку уведомлений.

Устранено зависание браузера при использовании средств для людей с ограниченными возможностями на некоторых сайтах (например, при открытии web-интерфейса Proxmox).

Исправлена проблема с обновлением синхронизированных данных после перезагрузки страницы Firefox View.

Исправлена ошибка, из-за которой Firefox не запускался, в случае установки из каталога Windows Store.

Кроме того, выпущена новая версия браузера Tor Browser 11.5.5, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В выпуск перенесены исправления уязвимостей из ветки Firefox ESR 102.4. Обновлён применяемый по умолчанию мостовой узел для транспорта meek, упрощающего подключение к Tor в странах с жесткой цензурой. Для транспорта Snowflake, использующего сеть запущенных добровольцами прокси-серверов на базе протокола WebRTC, включена поддержка uTLS и изменены параметры мостового узла. Почти сразу следом сформировано обновление Tor Browser 11.5.6, в котором по горячим следам исправлена ошибка в параметрах Snowflake, из-за которой пользователи потеряли возможность подключаться к сети Tor при помощи прописанного в программе мостового узла Snowflake.



Источник: opennet.ru