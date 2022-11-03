Обновление Firefox 106.0.4

Доступен корректирующий выпуск Firefox 106.0.4, в котором устранено несколько проблем:

Аварийное завершение при воспроизведении видео со средствами защиты авторских прав (DRM).

Невозможность заполнения поля для ввода даты при динамическом изменении типа поля с date на datetime-local.

Аварийное завершение при воспроизведении мультимедийного содержимого.

Несколько дней назад также был сформирован выпуск Firefox 106.0.3 в котором исправлены две специфичные для платформы Windows проблемы: аварийное завершение при запуске и несовместимость с обновлением Windows 11 22H2, приводящая к зависанию при копировании текста на странице.



Источник: opennet.ru