Обновление Firefox 107.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 107.0.1 , в котором устранено несколько недоработок:

Решена проблема с доступом к некоторым сайтам, на которых используется код для противодействия блокировщикам рекламы. Проблема проявлялась в режиме приватного просмотра или при включении строгого режима блокировки нежелательного контента (strict).

Устранена ошибка, приводившая к недоступности средств управления цветом (Color Management) у некоторых пользователей.

Исправлена проблема с перекрытием текста кнопками в конфигураторе.

Устранена несовместимость с функцией «Suggested Actions», предложенной в Windows 11 22H2, приводящая к зависанию при копировании ссылок с номерами телефонов.

Исправлена ошибка, приводившая к недоступности интерфейса с инструментами для web-разработчика при отображении диалога с предупреждением.

Дополнительно можно отметить обновление браузера Tor Browser 11.5.10 для Android, основанного на ветке Firefox ESR 102 и ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новой версии исправлено регрессивное изменение, появившееся в выпуске 11.5.9 и приводившее к аварийному завершению на устройствах с Android 12 и 13. Поставляемое в составе Tor Browser дополнение NoScript обновлено до версии 11.4.13.



Источник: opennet.ru