Обновление Firefox 110.0.1 и Firefox для Android 110.1.0

Доступен корректирующий выпуск Firefox 110.0.1, в котором устранено несколько недоработок:

Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопок удаления Cookie за последние 5 минут, 2 часа или 24 часа, очищались все Cookie.

Устранено аварийное завершение на платформе Linux, проявляющееся при использовании WebGL и запуске браузера в виртуальной машине VMWare.

Исправлена ошибка, приводившая в macOS к перекрытию контекстного меню другими элементами интерфейса.

Устранена проблема, из-за которой на платформе Windows не срабатывало нажатие на ссылку «Manage bookmarks» в пустой панели закладок

Устранена ошибка при сериализации CSP, приводящая к неработоспособности MiTID (цифровой идентификатор, применяемый в государственных online-сервисах Дании).

Одновременно сформирован выпуск Firefox для Android 110.1.0, в котором устранена уязвимость (CVE-2023-25747), приводящая к обращению к памяти после её освобождения (use-after-free) в библиотеке libaudio. Уязвимость проявляется только при использовании бэкенда AAudio в Android с версией API <= 30.



Источник: opennet.ru