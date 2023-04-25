Обновление Firefox 112.0.2 с устранением утечки памяти

Доступен корректирующий выпуск Firefox 112.0.2, в котором устранены три проблемы:
- Исправлена ошибка, приводящая к большому потреблению оперативной памяти при показе анимированных изображений в свёрнутых окнах (или в окнах, перекрытых другими окнами). Среди прочего проблема проявляется и при использовании анимированных тем оформления. Интенсивность утечки при открытом Youtube составляет примерно 13 МБ в секунду.
- Устранена проблема с пропаданием текста на некоторых сайтах (часть текста становилась невидимой), проявляющаяся на системах Linux с установленными растровыми шрифтами (например, при наличии растровой версии шрифта Helvetica).
- Решена проблема с отображением в окружении Windows 8 web-уведомлений, содержащих изображения.
Источник: opennet.ru