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Обновление Firefox 123.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 123.0.1, в котором предложены следующие исправления:

  • Решена проблема с недоступностью системных словарей на платформе Linux при установке Firefox из пакета в формате Flatpak.
  • Налажено отображение в адресной строке пиктограммы с языком, на который встроенный переводчик выполнил перевод страницы.
  • Решена проблема с некорректным отображением цветных конических градиентов в Canvas2D на платформе Windows.
  • Устранено регрессивное изменение, из-за которого перестало генерироваться событие onChange при очистке значения в поле textarea.
  • Устранено регрессивное изменение в JIT-движке, приводившее к некорректному inline-развёртыванию строк.
  • Исправлена ошибка, приводившая к неконтрастному отображению текста при выделении строк в панели Storage в инструментах для разработчиков.

Источник: opennet.ru

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