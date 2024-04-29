Обновление Firefox 125.0.3

Появление вкладки с адресом «https://0.0.0.1» вызвано ошибкой в обработчике «Application Launch Prefetcher». В ветке Firefox 125 при запуске дополнительного процесса используется метод nsWinRemoteClient::SendCommandLine с добавлением опции «/prefetch:1» к командной строке, которая во время разбора параметров преобразуется в «-prefetch 1». В дальнейшем параметр «-prefetch» игнорируется, а оставшаяся единица воспринимается как URL для открытия (эквивалент запуска «firefox.exe 1»), что и приводит к попытке открытия сайта «https://0.0.0.1».