Обновление Firefox 126.0.1. Преобразования в компании Mozilla

Доступен корректирующий выпуск Firefox 126.0.1, в котором исправлено несколько проблем:

Решены проблемы с нарушением работы механизма drag&drop на платформе Linux. После обновления до Firefox 126 в некоторых конфигурациях перестало работать перемещением мышью вкладок, выделенного текста, изображений, ссылок и прочих объектов.

Устранена утечка памяти, приводящая к высокому потреблению памяти процессом, обеспечивающим взаимодействие с GPU, в системах с некоторыми вариантами GPU AMD, такими как AMD Radeon RX 7900 XTX и AMD Ryzen 7840HS.

Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было прочитать тэгированные PDF-документы в экранном ридере.

В сборах для платформы macOS на системах с неанглоязычными локалями в Firefox 126 возникли проблемы с отображением локализованного текста в диалоге отправки сообщений об аварийных завершениях.

Дополнительно можно отметить объявление о реорганизации управления в компании Mozilla, нацеленной на упрощение и ускорение разработки и масштабирование новых продуктов на разных стадиях их создания. Новые продукты и новые идеи, развиваемые различными командами (например, Fakespot, PXI, Mozilla Social и Innovation Ecosystems) переведены непосредственно под руководство старшего вице-президента по новым продуктам (Адама Фишмана), подчиняющегося непосредственно руководителю (CEO) компании Mozilla Corporation. Также упоминается отделение процессов, связанных с разработкой Firefox, что позволит уделять больше внимания работе по расширению возможностей браузера и ускорить разработку улучшений, делающих продукт более удобным, таких как недавно представленные возможности по вертикальному размещению вкладок, группировке вкладок и быстрому переключению между профилями.

На должность исполнительного директора некоммерческой организации Mozilla Foundation утверждена Набиха Сайед (Nabiha Syed), ранее руководившая новостным изданием The Markup. Набиха отмечена изданием Forbes как один из лучших юристов моложе 30 лет, специализирующихся на отстаивании свободы слова, и является обладателем премии NAACP за защиту гражданских прав в цифровом пространстве.