Обновление Firefox 97.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 97.0.1, в котором устранено несколько ошибок:
- Решена проблема, приводящая к сбою при попытке загрузки из TikTok видео, выбранного на странице с профилем пользователя.
- Устранена ошибка, не дающая просматривать видео из сервиса Hulu в режиме «картинка в картинке».
- Устранён сбой, приводящий к нарушению отрисовки при использовании антивируса WebRoot SecureAnywhere.
- Решена проблема с выводом после запуска страницы восстановления сеанса, когда в этом нет необходимости.
Источник: opennet.ru