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Обновление Firefox 97.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 97.0.1, в котором устранено несколько ошибок:

  • Решена проблема, приводящая к сбою при попытке загрузки из TikTok видео, выбранного на странице с профилем пользователя.
  • Устранена ошибка, не дающая просматривать видео из сервиса Hulu в режиме «картинка в картинке».
  • Устранён сбой, приводящий к нарушению отрисовки при использовании антивируса WebRoot SecureAnywhere.
  • Решена проблема с выводом после запуска страницы восстановления сеанса, когда в этом нет необходимости.

Источник: opennet.ru

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