Обновление Firefox 98.0.1 с удалением поисковых систем Yandex и Mail.ru

Компания Mozilla опубликовала корректирующий выпуск браузера Firefox 98.0.1, наиболее заметным изменением в котором стало удаление Yandex и Mail.ru из списка поисковых систем, доступных для применения в качестве провайдеров поиска. Причины удаления не поясняются.

Кроме того, Yandex перестал использоваться в русскоязычной и турецкой сборках, в которых он предлагался по умолчанию в соответствии с ранее заключённым договором о передаче поискового трафика. Yandex и Mail.ru также будут удалены из установок Firefox в которых они были вручную выбраны пользователями. Вернуть поддержку Yandex можно вручную установив поисковый виджет (добавить можно через подсказку в адресной строке при открытии сайта Yandex).