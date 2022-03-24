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Обновление Firefox 98.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 98.0.2, в котором устранено несколько ошибок:

  • Решены проблемы, приводившие в Linux и macOS к нарушению совместимости с некоторыми дополнениями, использующими API browser.pkcs11.
  • Исправлено регрессивное изменение в обработчике истории сеанса, приводившее к сбою при попытке загрузки некоторых сайтов, использующих iframe (содержимое iframe загружалось из истории сеанса, даже если ожидалась загрузка другого блока).
  • Устранена проблема, приводившая в macOS к невозможности ввода в адресной строке после открытия новой вкладки и нажатия сочетания клавиш «Cmd + Enter».
  • Исправлена ошибка, приводившая в Windows к аварийному завершению из-за исчерпания доступной памяти.

Источник: opennet.ru

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