Обновление Firefox 98.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 98.0.2, в котором устранено несколько ошибок:
- Решены проблемы, приводившие в Linux и macOS к нарушению совместимости с некоторыми дополнениями, использующими API browser.pkcs11.
- Исправлено регрессивное изменение в обработчике истории сеанса, приводившее к сбою при попытке загрузки некоторых сайтов, использующих iframe (содержимое iframe загружалось из истории сеанса, даже если ожидалась загрузка другого блока).
- Устранена проблема, приводившая в macOS к невозможности ввода в адресной строке после открытия новой вкладки и нажатия сочетания клавиш «Cmd + Enter».
- Исправлена ошибка, приводившая в Windows к аварийному завершению из-за исчерпания доступной памяти.
Источник: opennet.ru