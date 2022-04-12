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Обновление Firefox 99.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 99.0.1, в котором исправлено несколько ошибок:

  • Устранена проблема с перемещением мышью элементов из панели Download (независимо от того, какой элемент пытались переносить всегда для переноса выбирался только первый элемент).
  • Решены проблемы с работой Zoom, возникавшие при использовании ссылки на zoom.us без указания поддомена.
  • Исправлена специфичная для платформы Windows ошибка, из-за которой не работало аппаратное ускорение декодирования видео на системах с новыми драйверами Intel.

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