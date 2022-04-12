Обновление Firefox 99.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 99.0.1, в котором исправлено несколько ошибок:
- Устранена проблема с перемещением мышью элементов из панели Download (независимо от того, какой элемент пытались переносить всегда для переноса выбирался только первый элемент).
- Решены проблемы с работой Zoom, возникавшие при использовании ссылки на zoom.us без указания поддомена.
- Исправлена специфичная для платформы Windows ошибка, из-за которой не работало аппаратное ускорение декодирования видео на системах с новыми драйверами Intel.
Источник: opennet.ru